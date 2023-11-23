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الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يُنهي حياة طفل فلسطيني في نابلس

جنود الاحتلال الإسرائيلي
جنود الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية"، استشهاد الطفل محمد فؤاد عديلي (12 عامًا) مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

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وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الطفل عديلي في صدره، نقل إثرها إلى المستشفى في حالة خطيرة، ليعلن لاحقًا عن استشهاده متأثرًا بإصابته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

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