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الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سرايا القدس تستهدف تجمعات لقوات الاحتلال في عدة مناطق

أعلنت "سرايا القدس"، استهداف تجمعات قوات الاحتلال في محور التقدم "نتساريم" ومحيط قصر العدل بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

وكانت كتائب القسام، أعلنت في وقت سابق قصف تحشدات  لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع "صوفا" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

من جانبها؛ استهدفت سرايا القدس آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "التاندوم" في محور التقدم شرق جنوب مدينة غزة.

وذكرت سرايا القدس انها قصفت التحشدات العسكرية وجنود العدو في محور التقدم نتساريم بعدد من قذائف الهاون.

وخاضت كذلك مجاهدو القسام  اشتباكات مسلحة ضارية مع قوات العدو المتوغلة في منطقة حجر الديك شرق المنطقة الوسطى بالأسلحة المناسبة وقذائف الهاون.

الجريدة الورقية