الموعد الجديد لانطلاق عرض فيلم آل شنب

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "آل شنب" تأجيل طرحه، إذ كان مقرر أن ينطلق عرضه يوم 29 نوفمبر 2023 بجميع دور العرض السينمائي .

وقررت الشركة عرض فيلم آل شنب ضمن فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائى الدولى المقرر انطلاق فعالياته فى ديسمبر المقبل، ويكون العرض الثاني في 24 يناير 2024.

تفاصيل فيلم آل شنب

وتدور أحداث فيلم آل شنب، فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من نجوم الفن، وأبرزهم: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ليلى علوي تعيش انتعاشة فنية .. تشارك في أكثر من فيلم سينمائي

وتستعد "علوي" لتصوير فيلم "جوازة توكسيك" في شهر نوفمبر المقبل، والذي تجسد خلاله شخصية مهندسة متزوجة من بيومي فؤاد، ويشاركها بطولته كل من:" بيومي فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم ".

ليلى علوي

كما بدأت آخيرًا تصوير مشاهدها في فيلم "المقسوم"، الذي تجسد خلاله شخصية مطربة معتزلة كان لديها فرقة موسيقية في التسعينيات من القرن الماضي، ويشاركها بطولته كل من، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي موسيقي كوميدي.

وكانت ليلى علوي، أدلت بعدة تصريحات عن رغبتها في تجسيد شخصية أم فلسطينية، وذلك خلال اشتضافتها في أحد البرامج الشهير، وقالت:" أتمنى المشاركة في فيلم عالمي يوضح للمشاهد في أوروبا الفظائع التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وأهالي غزة".

ليلى علوي

وقالت "ليلى": "من زمان كنت أحلم بتقديم شخصية أم فلسطينية في عمل فني، ولديا أمنية للمشاركة في بحث ما أو فيلم يصل للعالمية يوضح حقيقة ما يحدث في فلسطين؛ لأن هناك بعض المنظمات الغربية في أوروبا، بتضحك على شعوبهم، وتقدم لهم رؤية غير صادقة".

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