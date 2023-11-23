محامي محمد رمضان يفجر مفاجأة صادمة عن الحكم الصادر بسجنه لمدة سنة (تفاصيل)

كشف أحمد الجندي، محامي الفنان محمد رمضان، مفاجأة غير متوقعة عن الحكم القضائي الصادر ضده موكله صباح اليوم الخميس، وذلك خللا لقائه ببرنامج ET بالعربي.

محلمي محمد رمضان يكشف مفاجأة عن حبس موكله لمدة سنة

صرح محامي محمد رمضان أن الحكم القضائي الصادر ضد محمد رمضان "غيابيًا" بحبسه لمدة سنة، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن بنك شهير بمصر، ليس جديداً، ولم يصدر اليوم كما يروج البعض.

وأشار محامي رمضان إلى أن الحكم المتداول صدر قبل نحو شهرين، وجرى تقديم طعن على هذا الحكم قبل أسابيع، ولازالت القضية منظورة أمام القضاء.

وأكد الجندي أنه من المقرر صدور نتيجة الطعن خلال شهر تقريباً.

حبس محمد رمضان سنة بتهمة الترويج لأخبار كاذبة

وتصدر الفنان محمد رمضان قائمة محتويات الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعدما قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، بحبسه غيابيًا لمدة سنة، بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

كواليس أزمة محمد رمضان مع أحد البنوك

بدأت أزمة محمد رمضان مع أحد البنوك حينما صرح خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بأن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك.

وقال رمضان: " صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وأضاف: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم .. مستورة"، ليرفق الفيديو بتعليق آخر قائلًا: أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

قرار قضائي جديد في دعوى عمرو أديب ضد محمد رمضان

في الوقت نفسه، قررت محكمة جنح العجوزة، حجز الدعوى المقامة من الإعلامي عمرو أديب التي تتهم محمد رمضان بالسب والقذف للنطق بالحكم في جلسة 28 ديسمبر المقبل.

وتقدم محامي الإعلامي عمرو أديب، في وقت سابق، بطلب تعويض عما أصاب موكله من أضرار أدبية عقب صدور حكم نهائي ضد الفنان محمد رمضان بتغريمه 300 ألف جنيه، بتهمة السب والقذف.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بتغريم الفنان محمد رمضان، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 300 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني.