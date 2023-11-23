الزمالك يصرف جزء من مستحقات لاعبيه قبل ملاقاة أبو سليم الليبي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، صرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخره لتحفيزهم قبل مواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجوله الأولى لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.



ويطمح الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الافتتاح بمرحلة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

إصابات الزمالك ..

وعلى صعيد مستجدات إصابة لاعبي الزمالك ، أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الثنائي محمود علاء وعبد الله جمعة لاعبا الفريق سيتنظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة أبو سليم الليبي المقبلة، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال محمد أسامة إن محمود علاء يخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة بيراميدز السابقة في نصف نهائي كأس مصر.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن عبد الله جمعة يؤدي أيضا المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي له، في ظل معاناته من إصابة بكدمة في الركبة.

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.