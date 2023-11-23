الأهلي يستأنف مرانه استعدادًا لافتتاح مشواره بمجموعات أفريقيا

يستأنف ‏الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس ، في إطار التحضيرات لملاقاة ميدياما الغاني بعد غدٍ السبت ، لحساب منافسات مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏



ومنح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر ، لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس الأربعاء.

كان الفريق الأحمر قد بدأ تحضيراته لمباراة ميدياما يوم الأحد الماضي، واشتمل البرنامج التدريبي ‏على مباراة ودية أخيرة، جمعت بين لاعبي الفريق بمشاركة عناصر من قطاع الناشئين.‏

وحرص الجهاز الفني على استغلال فترة توقف الدولي الأخيرة عقب مباراة الفريق أمام الجونة في ‏الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية ومواجهات المنتخبات في تصفيات المونديال ، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ‏بسبب ‏ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي واستمرت لمدة أسبوع.‏

توقيت المواجهة الافتتاحية للأهلي بمجموعات أفريقيا..

ويستعد الفريق الأحمر لانطلاقة مشواره الأفريقي ، في سعيه لتعويض إخفاق مشاركته الأولى بدوري السوبر ، بملاقاة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات ‏دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر إقامة اللقاء في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.