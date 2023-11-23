تباين مؤشرات البورصات العربية ومنطقة الخليج في ختام تعاملات اليوم الخميس

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين، في ختام تعاملات اليوم الخميس 23-11-2023، وسط تراجع شهدته أسعار النفط في التداولات.

وسجل خام برنت تراجعا بنسبة 1.20 بالمئة ليصل إلى مستوى 80.98 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 1.41 بالمئة، ليصل إلى 76 دولارا للبرميل.

تحركات الأسهم

تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.2 بالمئة في جلسة الخميس، ليصل إلى مستوى 11078 نقطة.

وتراجع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1 بالمئة، كما تراجع سهم شركة معادن بنسبة 2.24 بالمئة.

كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3 بالمئة إلى مستوى 3984.99 نقطة، وفي المقابل ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.008 بالمئة إلى مستوى 9533 نقطة.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 3.90 نقاط ليبلغ مستوى 6664.26 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 بالمئة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، بنسبة 0.14 بالمئة، بواقع 14.4 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,208.5 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، واصلت مؤشرات بورصة مصر ارتفاعها، وصعد مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.96 بالمئة، ليصل إلى مستوى 25519 نقطة.

البورصة المصرية تربح 19.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم على 19.1 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.710.7 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوي 25519نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى5065 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 435 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين والمصريين وسط تداولات 4.5 مليار جنيه.