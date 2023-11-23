البورصة تربح 19.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم على 19.1 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.710.7 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوي 25519نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى5065 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 435 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين والمصريين وسط تداولات 4.5 مليار جنيه.