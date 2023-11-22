تراجع غالبية الأسهم الخليجية الرئيسية مع انخفاض أسعار النفط

أغلقت أغلب الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على انخفاض خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر، مع تراجع أسعار النفط، إذ يسيطر الحذر على المستثمرين قبل اجتماع لأوبك+ مقرر إجراؤه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج

تراجعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج بما يصل نسبته نحو 2.7% مع ترقب المتعاملين لتطورات من مجموعة المنتجين أوبك+ التي على الأرجح ستمدد أو ربما تزيد حجم تخفيضات إنتاج النفط في العام المقبل.

وسجلت أسعار النفط لخام برنت بما يصل نحو 80.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.

وتراجع المؤشر الرئيسي فى الأسهم السعودية بما يصل نسبته نحو 0.3%، متأثرا بتراجع نسبته 2.2% لسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، وانخفاض بنسبة 2.9% لسهم شركة المنجم للأغذية.

وفي أبوظبي، تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، وأغلق على خسارة بلغت نحو 0.1% مع انخفاض سهم كيو القابضة بنسبة 2.1%، ونزول سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات بما يصل نسبته 1.3%.

وانخفض مؤشر الأسهم القطرية بشكل طفيف، إذ حدت المكاسب التي حققتها معظم القطاعات من خسائر القطاع المالي وقطاع السلع الاستهلاكية.

ارتفع سهم صناعات الأسهم فى قطر بما يصل الى نحو 0.5% وسهم شركة الكهرباء والماء القطرية فى الأسهم القطرية بنسبة 0.9%، في حين تراجع سهما بنك قطر الدولي الإسلامي وبلدنا بما يصل نسبته نحو 1.7% و1.8% على الترتيب.

وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي لبورصة دبي بما يصل نسبته نحو 0.3%، بعدما تكبد خسائر في الجلسة السابقة، مدعوما بارتفاع سهم سالك بما يصل نسبته 1% وارتفاع سهم مجموعة تيكوم فى أسواق الأسهم فى دبي بواقع 1.9%.

مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية

البورصة المصرية

وخارج منطقة الخليج، واصل مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي وأغلق مرتفعا بما يصل نسبته نحو 1% مع ارتفاع معظم القطاعات.

وربح سهم البنك التجاري الدولي فى الأسهم المصرية بما يصل نسبته نحو 1.3%، بينما ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بما يصل نسبته نحو 4.2%.