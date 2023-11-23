السيسي: الموقف المصري رافض بحسم لمخططات تهجير الفلسطينيين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسريا سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن حفاظا على عدم تصفية القضية والإضرار بالأمن القومي لدولنا.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال كلمته في فعالية “تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين” التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي، ونقلتها قناة “إكسترا نيوز”: "أشكر دول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت دعمها الموقف المصري ورفضها لأي محاولات في هذا الشأن".

وتابع: "أكدنا أيضا على الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات من أجل الوصول لسلام عادل وشامل وقائم على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد: "على المستوى الإنساني، كان قرار مصر باستمرار فتح معبر رفح البري لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود واستقبال الجرحى والمصابين على الرغم من ضراوة وشدة القتال، إلا أننا حافظنا على استمرار فتح المعبر".