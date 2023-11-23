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الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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القاهرة الإخبارية: الهدنة الإنسانية ستشمل وقفًا كاملًا لإطلاق النار بشمال وجنوب قطاع غزة

غزة
غزة

 ذكر مصدر  مصري مسئول للقاهرة الإخبارية، أنّ مصر تعلن مضاعفة كميات المساعدات الإنسانية والسولار وإدخال الغاز إلى قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة. 

 

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كتائب القسام تصدر بيانا توضيحيا بشأن الهدنة الإنسانية في غزة

 

 وأكدت الفضائية أن المصدر أعلن أن الهدنة الإنسانية تتضمن الإفراج عن 39 طفلًا وسيدة فلسطينية من السجون الإسرائيلية، مشددًا على أن الهدنة الإنسانية ستشمل وقفا كاملا لإطلاق النار بشمال وجنوب قطاع غزة.

 

كتائب القسام تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن الهدنة الإنسانية في غزة:

في سياق متصل، وبعدما أعلنت إسرائيل أن الهدنة في قطاع غزة لن تبدأ قبل يوم الجمعة، أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانًا توضيحيًا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها يوم أمس الأربعاء.

 

 وقالت القسام في بيان: تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023، في تمام الساعة 7 صباحًا، وسيجري تبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عامًا".

 

 وأضاف البيان: "تسري التهدئة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح غدٍ الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة، كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة. ويتوقف لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساءً في مدينة غزة والشمال".

 

وأوضحت "القسام": "يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد، ويتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيرًا صهيونيًا من النساء والأطفال دون الــ19 عامًا".

 

 كما يتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، وإدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

 

وتحتجز حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى أكثر من 240 شخصًا رهائن في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنّته على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وتسبب بمقتل 1200 شخص، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.

 

 ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف متواصل على قطاع غزة، أوقع أكثر من 14 ألف قتيل، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق سلطات غزة.

 

 

 

 

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