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الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يطلب من حضور مؤتمر “تحيا مصر وفلسطين” الوقوف حدادًا على شهداء غزة.. شاهد

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعالية “تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين”، التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي، من الحضور، الوقوف دقيقة حدادًا على شهداء فلسطين.

وقال رئيس الجمهورية: “أطلب منكم الوقوف تقديرًا واحترامًا على أهلنا الذين سقطوا في فلسطين”.

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ولفت إلى أن المنطقة العربية تواجه أزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التحديات التي تعانيها على مدار عقود، كما تواجه القضية الفلسطينية منحنى شديد الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب وغير إنساني اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الأرض يؤدي إلى تصفية القضية وتهجير الشعب والاستيلاء على الأرض.

وتابع: “لم تفرق الطلقات الطائشة بين طفل وامرأة وشيخ بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها ولا ضمير يؤنبها فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها”.

وأكمل: “منذ اللحظة الأولى من انفجار شرارة هذه الحرب أدارت الدولة المصرية بموقف بمزيج من الحسم والقرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، وتحديث المعلومات بشكل موقوت والتواصل المستمر من كل الأطراف الفاعلة”.

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