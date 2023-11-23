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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: القضية الفلسطينية تواجه منحنى خطيرًا وسط تصعيد غير محسوب

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المنطقة العربية تواجه أزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التحديات التي تعانيها على مدار عقود، كما تواجه القضية الفلسطينية منحنى شديد الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب، وغير إنساني اتخذ منهج العقاب الجماعي، وارتكاب المجازر، وسيلة لفرض واقع على الأرض يؤدي إلى تصفية القضية وتهجير الشعب والاستيلاء على الأرض. 

 وأضاف، خلال كلمته في فعالية “تحيا مصر، استجابة شعب، تضامنا مع فلسطين”، التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي، ونقلتها قناة “إكسترا نيوز”، أن الطلقات الطائشة لم تفرق بين الطفل والمرأة والشيخ، بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها ولا ضمير يؤنبها فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها.

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 وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعالية “تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين"، الوقوف دقيقة حدادًا على شهداء فلسطين، قائلًا: ”أطلب منكم أن نقف تقديرًا واحترامًا على أهلنا الذين سقطوا في فلسطين".

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