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دعم غزة.. السيسي: نبحث عن الإنسانية بين أطلال صراعات صفرية تشعلها أصوات متطرفة السيسي: الموقف المصري رافض بحسم لمخططات تهجير الفلسطينيين
الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عاجل.. السيسي: تهجير الفلسطينيين خط أحمر لن نقبله.. وحكمتنا ليست ضعفًا أو تهاونًا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية بالنسبة لمصر خط أحمر لن تسمح مصر به ولن تقبل به، مردفًا: “دائمًا نتكلم بهدوء وحكمة، لكن لا يجب أن يتخيل أحد أن حكمتنا ضعف أو تهاون”.

 

وكان "السيسي"، أكد خلال كلمته فور وصوله مقر الفعالية المصرية لدعم فلسطين، اليوم الخميس، إنه: "شفت مغالطات كتير أننا بنقفل المعبر.. لا ده محصلش خالص".

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السيسي: بنحاول نخفف عن أهلنا في قطاع غزة

 وأشار إلى أن جميع المصريين يشعرون بأهل فلسطين، ويعملون على تخفيف المعاناة عنهم، مشيدًا بدور كل الجهات المصرية في تخفيف الضغط على أهالي قطاع غزة.

 

وواصل السيسي أن  حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة من 75 إلى 80% منها من مصر، معلقًا: الحجم اللي جه من الدنيا كلها كوم.. واللي مصر قدمته كوم تاني، وهذا ليس من عليهم ولكن لرغبة مصر في التخفيف عن أهالي القطاع في أسرع وقت".

 

 ووجه السيسي التحية إلى الجمعيات والمنظمات الأهلية في مصر العاملة على جمع المساعدات لأهالي غزة، مستطردًا: إنه "سعيد إن أنا موجود معاكم النهارده.. والجهد اللى انتوا بتعملوه ده.. الشباب والشابات في الأيام الصعبة اللى موجودة.. بنحاول نخفف بيها عن أهلنا في القطاع.. وده أمر افتكر إن احنا كلنا حاسين بيهم وكلنا بنحاول نخفف ما أمكن عنهم".

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

 

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر للرئيس  السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

 

 كما ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

 

  وأكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

 

 

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