الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: بنحاول نخفف عن أهلنا فى قطاع غزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية إلى الجمعيات والمنظمات الأهلية في مصر العاملة على جمع المساعدات لأهالي غزة.

 

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 قال السيسي خلال كلمته فور وصوله مقر الفعالية المصرية لدعم فلسطين، اليوم الخميس، إنه "سعيد إن أنا موجود معاكم النهارده.. والجهد اللى انتوا بتعملوه ده.. الشباب والشابات في الأيام الصعبة اللى موجودة.. بنحاول نخفف بيها عن أهلنا في القطاع.. وده أمر افتكر إن احنا كلنا حاسين بيهم وكلنا بنحاول نخفف ما أمكن عنهم".

 

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

 

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر للرئيس السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

 

كما ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

 

 وأكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

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