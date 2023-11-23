الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تُعلن مقتل وإصابة 635 أوكرانيًا وإسقاط 24 مُسيرة خلال يوم

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 635 قتيلا وجريحا وإسقاط 24 مُسيرة على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

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وقالت وزارة الدفاع الروسية- في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس- إن القوات الروسية صدت هجومين أوكرانيين حيث بلغت الخسائر 280 بين قتيل وجريح على محور دونيتسك فيما تم القضاء على 140 عسكريا أوكرانيا جنوب دونيتسك.

وأضافت الدفاع الروسية، أنه تم صد هجوم أوكراني وبلغت الخسائر 95 عسكريا وتدمير عتاد عسكري ومدافع غربية الصنع على محور كراسني ليمانسك بالإضافة إلى مقتل 50 عسكريا في مقاطعة خاركوف.

وأشارت إلى إسقاط 24 مسيرة في لوجانسك ودونيتسك ومقتل 20 أوكرانيا في زابوروجيه واعتراض 8 صواريخ هيمارس أمريكية بالإضافة إلى إسقاط مروحية أوكرانية (Mi-8) ومقتل 50 عسكريا بمقاطعة خيرسون. 

 

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