روسيا تُعلن إسقاط طائرة و45 مسيرة أوكرانية خلال يوم

أعلنت" وزارة الدفاع الروسية"، أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" فوق دونيتسك و45 مسيرة في مناطق متفرقة خلال اليوم الماضي، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، والذي كشف أيضا أن مجموع الخسائر البشرية للجيش الأوكراني على مختلف محاور القتال بلغ نحو 420 عسكريا.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

خسرت القوات الأوكرانية نحو 50 جنديا على محور كوبيانسك، و65 على محور كراسني ليمان و 115 على محور دونيتسك و60 آخرين على محور جنوب دونيتسك

صد ثلاث هجمات على محور زابوروجيه والقضاء على نحو 60 جنديا للعدو هناك

بلغت الخسائر الأوكرانية على محور خيرسون نحو 70 عسكريا بين قتيل وجريح

تدمير مستودع أسلحة الطيران التابع للقوات الجوية الأوكرانية ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-300"

إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 127 منطقة.

من ناحية أخرى، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، "فاسيلي نيبينزيا"، أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت استخدام حركة "حماس" للمستشفيات في قطاع غزة لأغراض عسكرية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء.

وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط: "تحرم إسرائيل المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا، من فرصة تزويد سكان غزة بالمساعدات الإنسانية اللازمة".