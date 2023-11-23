الأرصاد تحذر بشدة من عواصف مثيرة للرمال والأتربة (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت "غانم" خلال تصريحاتها عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة خلال فترات النهار حول المعدلات الطبيعية،و لكن فترات الليل يزيد بها الشعور بالبرودة.

وأشارت إلى أن الصغرى على القاهرة الكبرى تصل إلى 16 درجة مئوية، وتقل في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة عن 16 درجة مئوية، لافتة إلى أن الأجواء ليلًا أصبحت من مائلة للبرودة إلى باردة في معظم محافظات الجمهورية.

وتابعت غانم أن ظاهرة الشبورة المائية تؤثر على الطرق السريعة و الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة إبتداءً من يوم السبت القادم، مع وجود نشاط للرياح تؤدي لإثارة الرمال والأتربة.

وواصلت أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار يوم الأحد المقبل على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، لافتا إلى أن البلاد تشهد اعتدالا في سرعات الرياح التي تكون بالجو، وأن هذا يجعل عمليات الصيد وحركة الملاحة مستقرة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأكملت أن الاستقرار في الأحوال الجوية، مستمر حتى غدٍ الجمعة، لكن مع يوم السبت سيكون هناك تغيرات جديدة في الأحوال الجوية، منها ارتفاع في قيم درجات الحرارة.