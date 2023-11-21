الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وانتهاء سقوط الأمطار

شهدت البلاد على مدار اليومين الماضيين حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مما تسبب في تعطيل الدراسة في عدد من المحافظات نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة، وسط تساؤلات بموعد تحسن الأحوال الجوية انتهاء سقوط الأمطار.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن معظم محافظات الجمهورية سوف تشهد تحسن واستقرار في الأحوال الجوية بدءًا من اليوم وحتى مطلع الأسبوع القادم.

وأضافت غانم في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أن فرص سقوط الأمطار سوف تتلاشى من على أغلب محافظات الجمهورية ما عدا اليوم فإن فرص سقوط الأمطار سوف تنحسر على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد وهي المحافظات المطلة على البحر المتوسط على فترات متقطعة من اليوم وسوف تكون غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

وأفادت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أنه بدءًا من اليوم سوف نتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وبالتالي تتلاشى فرص سقوط الأمطار وتستقر الأحوال الجوية.

وتابعت: درجات الحرارة خلال تلك الأيام في معدلاتها الطبيعية حيث تتراوح في القاهرة الكبرى بين 25 إلى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار مع انخفاض في قيم درجات الحرارة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، مؤكدة استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة مع اعتدال سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهورية وهو ما يعطي إحساسًا باستقرار الأحوال الجوية.