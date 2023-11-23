«صروح للتشييد» تتعاقد مع «Construction HILLS» لتنفيذ أعمال إنشائية في «انترادا أفنيو» بالعاصمة الإدارية

أعلنت شركة صروح للتشييد والبناء تعاقدها مع شركة Construction HILLS، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية بمشروع «انترادا أفينيو» بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 650 مليون جنيه ضمن خطتها للإسراع بمعدلات التنفيذ، والوفاء بتعاقداتها حيث وقع التعاقد كل من المهندس ولاء علمى، رئيس مجلس إدارة شركة صروح للتشييد والبناء، والمهندس مصطفى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذى والمدير العام لشركة Construction HILLS وبحضور مسئولى كلتا الشركتين.

قال المهندس ولاء علمى، رئيس مجلس إدارة شركة صروح للتشييد والبناء، إن الشركة تعمل بجهود قوية وعلى كافة المستويات للوفاء بتعاقداتها المبرمة مع العملاء وتنفيذ المشروع وتسليمه، وفقًا للمواعيد المحددة وبالمواصفات المعلنة وبالجودة المعهودة عن الشركة، لذا يأتى هذا التعاقد الجديد مع واحدة من الشركات ذات سابقة الأعمال الرائدة فى قطاع المقاولات.

وأشار إلى أنه من المخطط تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها فى المشروع خلال 30 شهرًا من التعاقد، لافتًا إلى أنه رغم التحديات السوقية إلا أن الشركة ملتزمة بالعمل والتنفيذ والوفاء بالتزاماتها.

وأكد رئيس مجلس إدارة «صروح» أن الخطة التسويقية للمشروع تتم بالتوازى مع الخطة البيعية، حيث تعمل الشركة وفقًا لخطط محددة ورؤية واضحة تتسم بالمرونة فى مواجهة أى تغيرات سوقية، مشيرًا إلى أن سرعة التنفيذ تقضى على أى فجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ، وهو ما يقضى على المخاطر الناتجة عن ارتفاع تكلفة التنفيذ.

وأوضح أن هذا التعاقد يرفع قيمة التعاقدات المبرمة خلال شهرين فقط إلى 900 مليون جنيه، حيث تعاقدت الشركة خلال سبتمبر الماضى مع ديتاك للمقاولات، لبدء تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بمرحلة كاسكاديا داخل مشروع إنترادا بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة تعاقدات مبدئية تتجاوز 250 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الشركة لديها خطة إنشائية قوية لرفع معدلات الإنشاءات، وهو ما يعكس ملاءة مالية قوية وجدية والتزام للشركة تجاه عملائها.

ويعد مشروع «انترادا أفينيو» مولا تجاريا إداريا طبيا يقع فى أكثر الأماكن تميزًا بالحى السكنى السابع R7 فى العاصمة الإدارية الجديدة، فهو مجاور لعدد من الجامعات الدولية ويطل على مدينة المعارض اكسبو سيتى فى العاصمة الإدارية، ويشمل خدمات متنوعة فى مكان واحد، ويضم المول محلات تجارية ومكاتب وعيادات وبنوكا ومطاعم وكافيهات بمساحات متنوعة، كما يشمل خدمات أساسية وترفيهية متنوعة على مساحة 29 ألف متر مربع.

من جهته قال المهندس مصطفى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذى والمدير العام لشركة Construction HILLS، إن التعاون مع شركة صروح للتشييد فى هذا المشروع المميز يضيف لقائمة شركاء النجاح وسابقة الأعمال المميزة لشركته، موضحًا أن الشركة فازت بهذا المشروع عقب منافسة قوية مع كبريات شركات المقاولات.