محمود علاء يشارك في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة أبو سليم

شارك محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جانب من التدريبات الجماعية للأبيض خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتماثل محمود علاء للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية وشارك في جميع فقرات المران باستثناء التقسيمة الفنية.

وفي نفس الوقت أدى محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق تدريبات خاصة على هامش مران اليوم.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.