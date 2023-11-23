تدريبات قوية لثلاثي حراس مرمى الزمالك

أدى محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس.

جاء ذلك خلال مران الفارس الأبيض الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وركز محمد عبد المنصف مع الثلاثي على تدريبات سرعة رد الفعل بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الكرات العرضية، والتصدي للتسديدات من مسافات قريبة للمرمى.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.