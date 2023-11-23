الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تدريبات قوية لثلاثي حراس مرمى الزمالك

محمد عواد حارس الزمالك
محمد عواد حارس الزمالك

أدى محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس.

جاء ذلك خلال مران الفارس الأبيض الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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تدريبات بدنية للاعبي الزمالك في المران استعدادًا للقاء الكونفدرالية

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وركز محمد عبد المنصف مع الثلاثي على تدريبات سرعة رد الفعل بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الكرات العرضية، والتصدي للتسديدات من مسافات قريبة للمرمى.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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