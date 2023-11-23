وزير الداخلية يشدد على ضبط المخالفين من سائقي "التوك توك"

في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق ، وزير الدخلية، في ضبط المخالفين من سائقي التوكتوك، أمر بتوجيه حملات مكثفة لضبط الخارجين عن القانون، وعدم الالتزام بتعليمات قواعد وقانون المرور، تم القبض على 1231 من سائقي التوك توك، الذين حولوا الشوارع إلى فوضى بسبب عدم الالتزام بالآداب العامة لقواعد المرور.

القبض على 1231 من سائقي التوك توك

شدد وزير الداخليةعلى مديري الأمن، ومديري إدارات المرور على مستوى الجمهورية، استمرار الحملات المكثفة لضبط هؤلاء المخالفين.