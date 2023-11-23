الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وزير الداخلية يشدد على ضبط المخالفين من سائقي "التوك توك"

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الدخلية

في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق ، وزير الدخلية، في ضبط المخالفين من سائقي التوكتوك، أمر بتوجيه حملات مكثفة لضبط الخارجين عن القانون، وعدم الالتزام بتعليمات قواعد وقانون المرور، تم القبض على 1231 من سائقي التوك توك، الذين حولوا الشوارع إلى فوضى بسبب عدم الالتزام بالآداب العامة لقواعد المرور.

القبض على 1231 من سائقي التوك توك

شدد وزير الداخليةعلى مديري الأمن، ومديري إدارات المرور على مستوى الجمهورية، استمرار الحملات المكثفة لضبط هؤلاء المخالفين.

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