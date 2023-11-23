هل يقضي حماية المستهلك على أباطرة السجائر؟.. الأسعار عكرت مزاج المصريين

بات ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق المصرية، أزمة خانقة تُعكر مزاج المصريين، خاصة أن الكثير من التجار يمارسون أبشع الجرائم في رفع الأسعار للجمهور، مُستغلين إقرار البرلمان الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لزيادة ضرائب السجائر والتبغ، وهو الأمر الذي أحدث حالة من الجدل لاسيما أن الأسعار المتداولة تختلف تمامًا عن الأسعار المعلنة من قبل الشركة العاملة في منتجات التبغ.

عدد المدخنين في مصر

وقد أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، هاني أمان في وقتٍ سابقٍ عن نسبة عدد المدخنين في مصر، والتي بلغت نحو 18% من المصريين يدخنون السجائر، وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد سكان مصر بالداخل أكثر من 105 ملايين نسمة، أي أن مصر بها أكثر من 19 مليون مدخن، بحسب نسبة 18% التي أعلن عنها " أمان"

ارتفاع أسعار السجائر في مصر

تلك النسبة المعلنة، تكشف عن تدخين قطاع كبير من المصريين للسجائر.. واقع يتطلب إحداث نوع من الضبط للسوق، عقب ارتفاع أسعار السجائر بشكل ملحوظٍ، عقب شروع الكثير من التجار نحو رفع الأسعار على الجمهور، وإخفاء الكثير من أنواع السجائر، بغية بيعها في السوق السوداء بأسعار تحقق لهم مكاثب باهظة، على حساب الجمهور، ويؤكد ضرورة إنفاذ القانون لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، والتشديد على التعامل مع المُخالفات بكل قوة وحزم، والضرب بيد من حديد لكل المخلفين.

قانون حماية المستهلك والتصدي لجشع التجار

ووفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، المادة "8"يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، كما نصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة "8" من هذا القانون.

رئيس جهاز حماية المستهلك وضبط الأسواق

ويسعى رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، إلى ضبط جميع الأسواق في كافة محافظات الجمهورية، ويظهر ذلك جليًا في تكثيف الرقابة علي الأسواق ومنع اي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المُبالغة في الأسعار ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها، حيث أكد رئيس الجهاز أمس ضرورة تحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المخالفين، مؤكدًا أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق.

حماية المستهلك يشن حملات مكثفة على الأسواق

وقد قام جهاز حماية المستهلك، أمس بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة على الأسواق، والتي أسفرت عن تحرير عدد 212 محضرًا وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر - حجب السلع عن التداول - تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية - عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة، وجارِ إحالة المُخالفين للنيابة العامة، وتم ضبط 1600 علبة سجائر بيع بأزيد من السعر الرسمي، فضلا عن 2.2 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، و2.5 طن اسمدة زراعية مجهولة المصدر.

مأموري الضبط القضائي وتحقيق الانضباط في الأسواق

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المُكثف على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين

وأفاد رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات على مستوى المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المعلنة.

جهاز حماية المستهلك

ويُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس آب 01577779999.