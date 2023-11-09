الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مفاجأة بشأن أسعار السجائر الجديدة

السجائر
السجائر

أسعار السجائر الجديدة.. شهدت سوق السجائر في مصر خلال الفترات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا واختلاف، في الأسعار الرسمية، والتي بلغت في بعض الأحيان أكثر من ضعفها، وفي سياق ذلك أعلنت الشركة الشرقية  للدخان، رفع أسعار منتجاتها من السجائر.

txt

خالد حنفي: 6 آلاف سيجارة متوسط نصيب استهلاك الفرد من السجائر في مصر سنويا

txt

النائبة سميرة الجزار تطالب بمحاكمة مرتكبي إقامة مهرجان السجائر الإلكترونية

أسعار السجائر الجديدة 

سعر علبة بوكس 10  بـ  20 جنيهًا. 

سعر علبة كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

سعر علبة  كليوباترا سوفت كوين  27 جنيهًا.

سعر علبة كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا.

سعر علبة  بلمونت  27 جنيهًا.

سعر علبة كليوباترا  سوبر 27 جنيهًا.

سعر علبة مونديال أحمر 27 جنيهًا.

سعر علبة مونديال  سويتش  27 جنيهًا.

سعر علبة  كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا.

سعر علبة ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا.

سعر علبة  فايسروي بال مال  42 جنيهًا.

مواد متعلقة

أسعار السجائر والمعسل في مصر بعد الزيادة

موعد تطبيق الزيادة الجديدة على السجائر.. "شوف سعر علبتك"

الشرقية للدخان تكشف مفاجأة عن أسعار السجائر الجديدة (فيديو)

برلماني: رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للدولة 8 مليارات جنيه سنويًا
الجريدة الورقية