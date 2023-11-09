مفاجأة بشأن أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة.. شهدت سوق السجائر في مصر خلال الفترات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا واختلاف، في الأسعار الرسمية، والتي بلغت في بعض الأحيان أكثر من ضعفها، وفي سياق ذلك أعلنت الشركة الشرقية للدخان، رفع أسعار منتجاتها من السجائر.

أسعار السجائر الجديدة

سعر علبة بوكس 10 بـ 20 جنيهًا.

سعر علبة كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

سعر علبة كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا.

سعر علبة كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا.

سعر علبة بلمونت 27 جنيهًا.

سعر علبة كليوباترا سوبر 27 جنيهًا.

سعر علبة مونديال أحمر 27 جنيهًا.

سعر علبة مونديال سويتش 27 جنيهًا.

سعر علبة كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا.

سعر علبة ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا.

سعر علبة فايسروي بال مال 42 جنيهًا.