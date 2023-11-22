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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدياما الغاني يصل القاهرة إستعداداً لمواجهة الأهلي

بعثة فريق ميدياما
بعثة فريق ميدياما الغاني

وصلت بعثة فريق ميدياما الغاني القاهرة مساء اليوم الاربعاء إستعداداً لمواجهة الأهلي في أولى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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غدا.. الأهلي راحة سلبية استعدادًا ميدياما الغاني

وتقام مباراة الأهلي وميدياما مساء السبت المقبل على ملعب ستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويلعب الأهلي وميدياما ضمن المجموعاة الرابعة التي تضم كلا من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

من جانبه أكد أوجستين إيفانز المدير الفني لفريق ميدياما الغاني على قدرة فريقه على تخطي عقبة منافسه الأهلي في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ايفانز في تصريحات إعلامية: “ لدينا ثقة أننا لن نخسر مباراتنا أمام الأهلي وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ”.

وتابع: “ نستعد بشكل قوي لمباراة الأهلي المقبلة وأثق تماماً أننا لن نخسر في مصر، وهدفنا هو التأهل للدور ربع النهائي ”.

وأكمل إيفانز: “ سنلعب من أج الحفاظ على نظاة شباكنا في اللقاء المقبل، ولدي قناعة تامة بأننا سنتأهل لربع النهائي في نهاية الأمر ”.

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