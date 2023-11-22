"ماذا يريد المواطن من الرئيس القادم".. منتدي حواري بمركز إعلام جنوب أسيوط

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط منتدى حواري مهم للغاية بعنوان "ماذا يريد المواطن من الرئيس القادم". يأتي هذا المنتدى في إطار حملة إعلامية بعنوان "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك" التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، وقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى. هدف الحملة هو تشجيع المواطنين على المشاركة الشعبية في الانتخابات القادمة والتعبير عن آمالهم وتطلعاتهم من الرئيس القادم وقد استضاف المنتدي كلا من الدكتور رجب الكحلاوي وكيل كلية الحقوق جامعة أسيوط وأستاذ القانون الدستوري واسلام رضوان الكاتب والصحفي بالأهرام ونجوي يوسف رئيس القسم العسكري بموقع فيتو الاخباري .

صرحت مروة سيد سلام، مديرة مركز إعلام جنوب أسيوط، بأن المنتدى هو تجربة فريدة من نوعها تهدف إلى تقريب المواطنين من العملية السياسية وتمكينهم من التأثير في صنع القرار.

وأضافت أنهم يسعون لجمع جميع الآراء والمطالب لتقديمها للرئيس القادم وتحقيق آمال المواطنين والوقوف علي مقترحاتهم لوضع تصور بأولويات الشارع المحلي ووضع تصور لحلول الأزمات وسبل تلبية التطلعات والمطالب محل الحوار مما يجعل لمركز إعلام جنوب أسيوط دور همزة الوصل ما بين المواطن ومرشحي الرئاسة وبنقل نبض الشارع

وأكدت مروة بأن جنوب أسيوط تعتبر إحدى المناطق الهامة في مصر، حيث يعيش فيها العديد من الشباب والفئات العمرية المختلفة. يعد المنتدى الحواري فرصة للمواطنين للتعبير عن مطالبهم وانتظاراتهم من الرئيس القادم، حيث يتم تنظيم مناقشات وجلسات تفاعلية بهدف جمع آراء وأفكار المشاركين.

وأضافت مروة بأن المنتدى شهد مشاركة واسعة من قبل المواطنين، وذلك لأن هذا الحدث يعتبر فرصة للتعبير عن رؤيتهم لمستقبل البلاد وتوجهات الرئيس القادم فيما يتعلق بالاقتصاد والتعليم والصحة وغيرها من القضايا الهامة.

وأوضحت مروة بأنه قد انعقد المنتدي بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بحضور المهندس محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وبحضور ممثلي النقابات الفلاحين والمعلمين ومديري الإدارات المختلفة والأزهر والكنيسة والأوقاف والقطاع الأهلي ممثلي كافة أطياف وفئات الرأي العام

وأشارت مروة أن المنتدي الحواري قد تناول عدة محاور أهمها استعراض صلاحيات الرئيس القادم من واقع مواد الدستور المصري مع شرح مواد الاختصاصات لرئيس الجمهورية بداية من المادة ١٣٩ وحتي المادة ١٦٢ من الدستور مسلطا الضوء علي المادة والخاصة بالحفاظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضية وكذلك التعريف بأنظمة الحكم والنظام الحكم المعمول به في مصر وهو ما تولي دكتور رجب الكحلاوي أستاذ القانون الدستوري طرحه علي جمهور الحضور

وتناولت نجوي يوسف المحرر العسكري بالمنتدي أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية وتستوجب الوعي من قبل الشعب المصري لما يحاك من مخططات بداية من تصدير الإرهاب لمصر مابعد ٢٠١١ والانتهاء بمخطط الشرق الأوسط الجديد بتصفية القضية الفلسطينية علي حساب استقلال وسلامة الأراضي المصرية

وأضاف اسلام رضوان المحور الثالث من محاور المنتدي وهو وضع تصور لأهم التطلعات من الرئيس القادم وفتح باب الحوار أمام الحضور لإستعراض أهم هذه التطلعات والتي جاء علي رأسها دعم الصناعة المحلية حيث يوجد بالبداري منطقة صناعية لوجستية لمزارع وزراعات الرومان وهو المحصول الذي يشتهر به مركز البداري وتشجيع الاستثمار بالمنطقة الصناعية وفتح أسواق لهذه المنطقة مما يوفر فرص تشغيل للشباب والأيدي العاملة ودعم الدولة لاستصلاح الظهير الصحراوي للبداري وهي مساحات صحراوية شاسعه بتمليك الشباب ممن لم يحصلوا علي فرصة عمل لهذا الظهير الصحراوي لاستصلاحه وتوفير الدولة للماكينات الحديثة لتمهيد الأراضي للاستصلاح وكذلك دعم المحاصيل الاستراتيجية والتشجيع علي زراعتها بتوفير الأسمدة والتقاوي ذات الجودة العالية وكذلك التعاقد الجاد مع المزارعين وهو مايساهم في توفير السلع الغذائية والاهتمام بزراعة البنجر وهي من الزراعات التي يجيدها المزارعين بالبداري وهو ما يساهم في حل أزمة السكر الملموسة حاليا والاهتمام بقطاع التعليم وبخاصة التعليم الفني ومواكبة التجارب العالمية الناجحة في تأهيل خريجي التعليم الفني لسوق العمل للحد من مشكلة البطالة واهتمام الرئيس القادم بالانحياز لصالح المواطن بإقرار حزمة من القرارات والإجراءات التي من شأنها تحسين المستوي المعيشي للمواطن بتحسين الدخول وعدالة الرواتب وتوسيع دائرة الشرائح المستفيده من برنامج تكافل وكرامة وبرنامج فرصة المطالبة بتمديد مبادرة بنك التنمية الزراعي لدعم الفلاح والتيسير عليه كما تم المطالبة بتوفير مؤسسات علاجية تحترم أدمية المواطن وتوفير المدارس للقري المرحومه وتوفير مساكن للشباب المقبل علي الزواج بما يتناسب ودخول الشباب

جانب من ضيوف ندوة مركز إعلام جنوب أسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز إعلام جنوب أسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز إعلام جنوب أسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز إعلام جنوب أسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز إعلام جنوب أسيوط