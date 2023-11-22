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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب ميدياما الغاني: لن نخسر أمام الأهلي

أوجستين ايفانز
أوجستين ايفانز

أكد أوجستين إيفانز المدير الفني لفريق ميدياما الغاني على قدرة فريقه على تخطي عقبة منافسه الأهلي في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وقال ايفانز في تصريحات إعلامية: “ لدينا ثقة أننا لن نخسر مباراتنا أمام الأهلي وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ”.

وتابع: “ نستعد بشكل قوي لمباراة الأهلي المقبلة وأثق تماماً أننا لن نخسر في مصر، وهدفنا هو التأهل للدور ربع النهائي ”.

وأكمل إيفانز: “ سنلعب من أج الحفاظ على نظاة شباكنا في اللقاء المقبل، ولدي قناعة تامة بأننا سنتأهل لربع النهائي في نهاية الأمر ”.

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