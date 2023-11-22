الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مواجهة سلة الأهلي والاتحاد في إياب نصف نهائي دوري المرتبط

سلة الأهلي
سلة الأهلي

يلتقي فريق سلة الأهلي نظيره الاتحاد السكندري ، في مواجهة قوية تقام على صالة برج العرب بالإسكندرية ، لحساب منافسات نصف نهائي دوري مرتبط السلة في لقاء الإياب.

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كان فريق سلة الأهلي قد تعرض للخسارة بالأمس ، خلال مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة ٧٥-٦١ لصالح الفريق السكندري.
وينطلق اللقاء المرتقب بين الفريقين مساء غد الخميس .

حافلات مجانية ..

وأعلن مجلس إدارة الأهلي ، توفير حافلات مجانية لنقل الجماهير إلى الإسكندرية ، وبدأ التجمع أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد من الواحدة ظهرًا، ثم التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.
وأكد الأهلي ، أنه لا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك الـ«فان آي دي» وتذكرة المباراة.
كما أعلن الأهلي حظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.
وأكدت إدارة الأهلي ، حاجة الفريق للدعم الجماهيري والمؤازرة  جماهيره لتعويض 

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