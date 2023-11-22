الأسهم اليابانية : "نيكاي" يصعد رغم تعثر أسهم شركات صناعة الرقائق

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، ليتعافى من تراجعات سجلها في وقت مبكر من الجلسة، إذ دعم انخفاض الين أسهم شركات التصدير، لكن أسهم شركات صناعة الرقائق تراجعت.

الأسهم اليابانية

وارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.29% ليصل الى مستوى 33451.83 نقطة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.44%.

وقاد سهم شركة سايبر إيجنت المكاسب على المؤشر نيكاي وصعد بنسبة 4.95%.

وزاد سهم فاست ريتيلنغ المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 1.26%.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات بشكل عام، وزاد سهم سوبارو 2.29% فيما صعد سهم شركة إيسوزو المصنعة للشاحنات 1.92%.

لكن أسهم شركات صناعات الرقائق تكبدت خسائر، وهوى سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 4.33%.

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاعي العقارات والإعلام

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في شهرين خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، بقيادة أسهم شركات الإعلام والعقارات، وقفز سهم سيج للبرمجيات لمستوى قياسي بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية سنوية قوية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.2% بحلول الساعة 0807 بتوقيت غرينتش، بعد تعاملات هادئة إلى حد كبير حتى الآن هذا الأسبوع.

وكانت أسهم العقارات فى الأسهم الأوروبية الأفضل أداء بارتفاع بما يصل نحو 0.7%، فيما زادت أسهم وسائل الإعلام فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.5%، بحسب الاسواق العربية .

وقفز سهم سيج فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 7% لتتصدر المؤشر ستوكس 600 فى الأسهم الأوروبية بعد ارتفاع نسبته 18% في أرباح التشغيل الأساسية لعام كامل. وبدعم من توسع الهوامش إلى 20.9%، قالت الشركة البريطانية إنها ستستمر في الزيادة هذا العام.

كما قفز سهم تيسن كروب الألمانية فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 5% بعد إعلان نتائجها.

وتراجع سهم كينج فيشر لمستلزمات تطوير المنازل فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 5.8% بعد تخفيض توقعات أرباح العام بأكمله للمرة الثانية خلال 3 أشهر.