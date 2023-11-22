لافيينا يعلن تعيين عبد الباقي جمال لتدريب الفريق

أعلن نادي لافيينا عبر حسابة الرسمي، تعين عبد الباقي جمال مديرا فنيًا للفريق خلفًا لاحمد عيد عبد الملك بسب خسارتة أمام غزل المحلة في إطار الجولة التاسعه في دوري المحترفين .

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كتب لافيينا عبر حسابة الرسمي بيان صحفي للكشف عن المدرب الجديد خلفًا أحمد عيد :" قرر مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي تعيين الكابتن عبد الباقي جمال مديرا فنيا للفريق الأول بنادي لاڤيينا

وكانت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا قد تلقت العديد من السير الذاتية للمدربين لاختيار الأنسب منهم والذى يلبى طموحات الفريق ويناسب استراتيجية النادى فى رحلة الصعود للدورى الممتاز وتم الاستقرار على كابتن عبد الباقى جمال الذى قاد أندية غزل المحلة ونادى وادى دجلة فى الدورى الممتاز.

وقد خسر لافيينا أمام غزل المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعه بدوري المحترفين .

يعتلي حرس الحدود صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 17 هدفًا بفارق الأهداف مع بتروجيت .