محامى بالمحكمة الدولية: دور الصحفيين بالغ الأهمية لتوثيق الأدلة للمساعدة في الملاحقات الجنائية

قال ناصر أمين، المحامى بالمحكمة الجنائية الدولية، إن دور الصحفيين دور بالغ الأهمية لتوثيق الأدلة وتساعد فى الملاحقات الجنائية أمام المحاكم الدولية ضد جرائم الحرب.

الملاحقة القضائية لمرتكبى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى

وأضاف ناصر أمين خلال كلمة له فى الحلقة النقاشية التى تعقدها نقابة الصحفيين حول الملاحقة القضائية لمرتكبى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى فى غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، أن دور نقابة الصحفيين لا يمكن تجاهله على الاطلاق، مشيرا الى أن ما وقع فى غزة جرائم وانتهاكات شنيعة .

وتابع :"سوف نقابل القيادات الاسرائيلية مرتكبى الجرائم ضد الشعب الفلسطينى أمام المحكمة الجنائية الدولية، كل الجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى".