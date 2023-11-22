الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

محامى بالمحكمة الدولية: دور الصحفيين بالغ الأهمية لتوثيق الأدلة للمساعدة في الملاحقات الجنائية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

قال ناصر أمين، المحامى بالمحكمة الجنائية الدولية، إن دور الصحفيين دور بالغ الأهمية لتوثيق الأدلة وتساعد فى الملاحقات الجنائية أمام المحاكم الدولية ضد جرائم الحرب.

الملاحقة القضائية لمرتكبى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى

وأضاف ناصر أمين خلال كلمة له فى الحلقة النقاشية التى تعقدها نقابة الصحفيين حول الملاحقة القضائية لمرتكبى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى فى غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، أن دور نقابة الصحفيين لا يمكن تجاهله على الاطلاق، مشيرا الى أن ما وقع فى غزة جرائم وانتهاكات شنيعة .

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مجلس التعليم والطلاب بجامعة القناة يعقد جلسته رقم 342 برئاسة الدكتور ناصر مندور

وتابع :"سوف نقابل القيادات الاسرائيلية مرتكبى الجرائم ضد الشعب الفلسطينى أمام المحكمة الجنائية الدولية، كل الجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى".

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