الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مدير وكالة الأونروا يؤكد البقاء في غزة: "لن نغادر"

فيليب لازاريني المفوض
فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفل

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”: “إن عدد قتلى الوكالة تخطى 100 شخص منذ بدء الحرب في غزة، ولم يحدث في تاريخ المنظمات الأممية أن قتل هذا العدد من موظفيها، ولا يزال لدينا موظفون في الشمال قرروا طواعية مواصلة العمل هناك”.

 أضاف، خلال مؤتمر صحفي من غزة نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنشآت الأممية لم تتمكن من تقديم ما يحتاجه السكان في قطاع غزة، داعيًا إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع ودون أي شروط مسبقة.

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 أكد أن الوكالة ستظل إلى جانب سكان غزة وسنكثف جهودنا لتوفير الخدمات رغم الظروف الصعبة، مؤكدًا عدم وجود أي مكان آمن في قطاع غزة حتى ضمن منشآت ومدارس الوكالة والملاجئ.
 دعا المسئول الأممي إلى رفع الحصار بشكل نهائي وكامل حتى تتدفق المساعدات إلى قطاع غزة، منوهًا ببقاء واستمرار عمل الوكالة فى غزة.

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