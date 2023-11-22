العتال هولدنج تشارك بمشروع West Leaves في معرض عقارات النيل

اعلنت شركة العتال هولدنج للتطوير العقاري عن مشاركتها المميزة في الدورة الحادية عشر من معرض عقارات النيل والذي يُعدّ من أبرز الأحداث العقارية في المملكة العربية السعودية و تأتي هذه المشاركة ضمن خطة الشركة الاستراتيجية التي تهدف الي المشاركة في المعارض الخارجية وعرض مشروعاتها المتميزة وتشجيع المستثمرين العرب والمصريين المقيمين في دول الخليج علي شراء العقارات في مصر وذلك تحقيقا لخطط الدولة الرامية الي تشجيع التصدير العقاري ذلك إطار التزامات الشركة المتواصلة بتقديم مشاريع فريدة ومبتكرة في قطاع التطوير العقاري.

تعتبر مشاركة شركة العتال هولدنج في معرض عقارات النيل فرصة مثالية لعرض مبادراتها وإنجازاتها العقارية الرائدة، ولتقديم فرص استثمارية متميزة لجمهور المهتمين بقطاع العقارات في المملكة العربية السعودية. مع توفير مجموعة متنوعة من العروض المتميزة والخصومات الكبيرة التي تقدمها الشركة لأول مره على مشروعاتها المختلفة خاصة مشروع West Leaves والذي يعتبر أولي مشروعات الشركة بمنطقة غرب القاهرة والذي يقع بواحدة من أكثر المناطق الحيوية بالسادس من أكتوبر، على بعد ٧٠٠ متر من المتحف المصرىالكبير الذي يعد من اكبر المتاحف في الشرق الأوسط و باستثمارات إجمالية تصل إلى 8 مليار جنيه والمشروع سكني وفندقي وإداري وتجاري، ويضم يضم 350 شقة فندقية، وهو المشروع السكني والتجاري الفريد الذي يقع في منطقة 6 أكتوبر

وتعليقاً على هذه المشاركة صرح المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدنج، قائلاً: سعداء بالمشاركة في الدورة الحادية عشر من معرض عقارات النيل، وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الشركة للتوسع والانفتاح على الاسواق الخارجية، والمساهمة في عرض المنتج العقاري المصري وجذب الاهتمام من راغبي الاستثمار، لا سيّما وأننا نهدف من خلال هذه المشاركة الي تعزيز تواجدنا في السوق العقاري السعودي،

وأضاف المهندس أحمد العتال ، ان المشاركة في المعرض، تتوافق مع استراتيجية الحكومة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري من خلال المشاركة في الفعاليات الدولية والعالمية، وهذه أفضل دعاية لفرص الاستثمار في مصر حاليا، لتشجيع المستثمر العربي، اعتمادا على نجاح المستثمر المحلى، وسهولة طمأنة الأجانب نحو السوق العقاري المصري، بالإضافة الى ان المشاركة تسهم في تغيير رؤية المؤسسات والشركات الأجنبية للاقتصاد المصري والسوق العقاري المعرض فرصة لعرض مجموعة من مشاريع الشركة التي تقدم حلول لعقارية تجارية متطورة وتحتوي على أحدث أنظمة التكنولوجيا المتكاملة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وضمان الاستدامة طوال دورة حياة كل مشروع.

وأعرب عن سعادته بمشاركة الشركة في المعرض، مشيراً إلى أن المعرض يعد فرصة جيدة للشركة للتواصل مع المستثمرين السعوديين والمصريين المقيمين في الخارج، وتعريفهم بمشروعات الشركة وإمكانياتها. خاصة وأن السوق العقاري المصري يحظى باهتمام كبير من المستثمرين السعوديين، حيث تشير الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمار السعودي في قطاع العقارات المصري تجاوز مليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة. ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل، منها: الموقع الجغرافي المتميز لمصر، والذي يربطها بالعديد من الدول العربية والأفريقية، وكذلك التنوع الاقتصادي لمصر، والذي يوفر فرص استثمارية متنوعة في قطاع العقارات والبنية التحتية المتطورة في مصر، والتي تدعم نمو قطاع العقارات.

يذكر أن مشروع West Leaves يتكون من مرحلتين بمساحة بنائية 29 ألف متر مربع، ويضم عددًا من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية بواقع 31 مبني سكني عبارة عن أرضي و3 أدوار ووحدات بنتهاوس، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية ما بين 80 متر مربع إلى 300 متر مربع، إضافة إلى 8 أبراج تضم شقق فندقية، وفندق مكون من 150 غرفة، إلى جانب مساحات ممتدة من المناطق الخضراء والمفتوحة.

ويتميز المشروع بتصميمات عصرية تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده العالم بهذا المجال تسعي به شركة العتال هولدنج إلى أن يكون فرصة حقيقية للعملاء الباحثين عن منتج عقاري راقي تتوافر به كل مقومات الحياة الحديثة من رفاهية واستقرار من خلال تصميمات فريدة تقدم نمط مغاير للمشروعات العقارية بمنطقة الـ 6 من أكتوبر ويوفر مشروع West Leaves عددًا من الخدمات عالية الجودة ومنها خدمات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الخاصة باستخدام الطاقة البديلة وترشيد الاستهلاك للمياه والطاقة وذلك من خلال واحدة من أكبر الكيانات العالمية المتخصصة في هذا المجال شركة "سيمنز الألمانية" والتي تعاقدت معها شركة العتال هولدينج لتوفير خدماتها بكافة المشروعات التي تطورها والتي تحرص علي أن تقدم مشروعاتها نموذج حقيقي للمجتمعات العمرانية المواكبة لمتطلبات السوق من جانب والتوافق مع خطة الدولة الرامية إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وترشيد الاستهلاك،

كما تشارك الشركة أيضا بمشروع باركلين الذي تطوره الشركة بواحدة من أبرز المناطق وأكثرها جًذبا بالعاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة R7 بمساحة 26 فدان، وايضًا مشروع باي سايد بواحدة من أفضل المناطق الساحلية في مصر بمنطقة راس سدر والذي يقام على مساحة 7 أفدنة ومكون من 170 وحدة فندقية، بالإضافة إلي فندق يتكون من 40 غرفة، وتسعي العتال هولدينج إلى التوسع بمشروعاتها بمختلف المواقع الاستثمارية الهامة في مصر وأن تساهم مشروعاتها في دعم مسيرة التنمية التي بدأتها الدولة المصرية لمختلف أنحاء البلاد

وتأتي مشاركة العتال هولدنج في الدورة الحادية عشر لمعرض عقارات النيلتتويجاً للنجاح الكبير الذي حققته في الفترة السابقة والتي تمكنت خلالهم ان تصبح إحدى كبري شركات التطوير العقاري في مصر، لأنها تمكنت من وضع بصمتها الخاصة في جميع المناطق الاستراتيجية للتطوير العقاري في مصر، وهي شرق وغرب القاهرة، والبحر الأحمر خاصة وان الشركة تؤكد دائما على التزامها التام بمواصلة الابتكار وتقديم مشروعات استثمارية تلبي تطلعات العملاء وتسهم في تطوير ورفاهية المجتمعات