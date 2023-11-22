مستجدات الحالة الطبية للعامري فاروق نائب رئيس الأهلي

أجرى العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عدة جراحات دقيقة الأيام الماضية، عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده بالمبنى الاجتماعي في مقر النادي بالجزيرة.



ولا يزال نائب رئيس الأهلي تحت الرعاية الطبية الطارئة وأجهزة التنفس الصناعي، في وضع طبي يصنف بـ"الحرج" مفتقدًا للوعي بشكل كامل.

كان هشام العامرى، شقيق نائب رئيس الأهلي ، قد وصف الوضع الطبي عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك الساعات الماضية قائلًا:

"في عيد ميلادي ادعوا لأخويا العامري فاروق يرجعلي بالسلامة، مازال فى غيبوبة والحالة حرجة جداً".

على صعيد متصل، وصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى القاهرة الساعات الماضية قادمًا من الإمارات بعد رحلة علاجية خضع خلالها لفحوصات طبية شاملة.

الأهلي يستأنف مرانه الجماعي ..

يستأنف ‏الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء غد الخميس، لمواصلة التجهيز لمواجهة ميدياما الغاني بانطلاقة الفريق الأحمر ‏بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر قد منح اللاعبين راحة من المران اليوم الأربعاء.

كان الأهلي قد بدأ تحضيراته لمباراة ميدياما يوم الأحد الماضي، وتضمن البرنامج التدريبي ‏مباراة ودية بالأمس، جمعت بين لاعبي الفريق بمشاركة عناصر من قطاع الناشئين.‏