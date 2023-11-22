طارق يحيي: أحمد فتوح سينضم لـ الأهلي
أكد طارق يحيي نجم الزمالك السابق أن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سينضم للأهلي بداية من الموسم المقبل.
وقال يحيي في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "المعلومة اللي عندي أن فتوح رايح الأهلي ومعلومة مؤكدة لي".
وتابع :"من حق إدارة الزمالك أن تربط عودة اللاعب وفتح صفحة جديدة معه بالتجديد للفريق لانه من أخطأ".
وواصل :"الأهلي عليه أن يتقدم بعرض رسمي للزمالك لضم فتوح والعلاقة بين الناديين حاليا تسمح بذلك وتقدم الأهلي بعرض بشكل رسمي والقرار في النهاية لإدارة الزمالك".