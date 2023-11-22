الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طارق يحيي: أحمد فتوح سينضم لـ الأهلي

طارق يحيى
طارق يحيى

أكد طارق يحيي نجم الزمالك السابق أن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سينضم للأهلي بداية من الموسم المقبل.

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عفت نصار: يجب أن يتمسك الزمالك بقراره ضد فتوح

وقال يحيي في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "المعلومة اللي عندي أن فتوح رايح الأهلي ومعلومة مؤكدة لي".

وتابع :"من حق إدارة الزمالك أن تربط عودة اللاعب وفتح صفحة جديدة معه بالتجديد للفريق لانه من أخطأ".

وواصل :"الأهلي عليه أن يتقدم بعرض رسمي للزمالك لضم فتوح والعلاقة بين الناديين حاليا تسمح بذلك وتقدم الأهلي بعرض بشكل رسمي والقرار في النهاية لإدارة الزمالك".

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