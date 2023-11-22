الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مودرن فيوتشر يحسم مصير أحمد عاطف

أحمد عاطف لاعب مودرن
أحمد عاطف لاعب مودرن فيوتشر

اتخذت إدارة نادي مودرن فيوتشر قرارها النهائي بشأن مصير اللاعب أحمد عاطف، بعد تلقيه العديد من العروض للرحيل عن القلعة البيضاء خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

txt

الأهلي "يغري" فيوتشر بـ 3 لاعبين لضم عمر كمال عبد الواحد

txt

فيوتشر يهزم الإسماعيلي وديا

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية أن مودرن فيوتشر يرفض خروج مهاجم الفريق أحمد عاطف في الفترة الحالية لاحتياج النادي له في منافساته القادمة.

الأهلي مهتم بأحمد عاطف

كما أكد شبانة أنه على صعيد اللاعبين المصريين هناك بالفعل اهتمام داخل الأهلي بأحمد عاطف لاعب مودرن فيوتشر اضافة الى احمد امين اوفا لاعب انبي لمحاولة تدعيم خط هجوم الفريق .

يأتي هذا الاهتمام من القلعة الحمراء وسط الأزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق وتراجع مستوى صلاح محسن إضافة للمستوى الغير مرضي للجماهير الحمراء من جانب الفرنسي موديست .

الجريدة الورقية