فيوتشر يهزم الإسماعيلي وديا

تغلب فريق مودرن فيوتشر، على نظيره الإسماعيلي، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، في إطار الاستعدادات خلال فترة توقف الدوري.

أحرز هدفي مودرن فيوتشر، محمد فاروق وعمر السعيد، فيما أحرز هدف الإسماعيلي عماد حمدي.

بدأ مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: طارق طه ، علي الفيل ، محمد عبد السلام ، محمود شعبان

الوسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو، محمد محمود ، عبد الكبير الوادي ، أيمن الصفاقسي

الهجوم: مروان محسن

شارك خلال اللقاء، كلاً من: محمد نصير وعلي زعزع ومحمد فاروق ومحمد ربيعة وعمر السعيد وكريس جونيور ومحمود حمدي وكجالي درامي.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي، يوم 26 نوفمبر، على ملعب ستاد السلام، في أولى جولات الفريق بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.