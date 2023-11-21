الأهلي "يغري" فيوتشر بـ 3 لاعبين لضم عمر كمال عبد الواحد

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي يفضل ضم عمر كمال عبدالواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر عن طريق الصفقات التبادلية فقط دون دفع أي مقابل مادي.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن حتى الأن تظل أسماء صلاح محسن الذي خرج من حسابات كولر وكريم نيدفيد الذي يشعر بعدم حصوله على الفرصة ويرغب في الرحيل مع خالد عبد الفتاح هم الاقرب ولكن سيكون رحيلهم من الاهلى على سبيل الاعارة على ان ينضم عمر كمال للاهلى فى يناير المقبل.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ميدياما الغاني :

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في المباراة التي ستجمع بينهما مساء يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.