بدء الإنتاج الضخم لـ Xiaomi SU7 في فبراير

من المقرر أن يبدأ هاتف Xiaomi SU7 مرحلة الإنتاج الضخم في منتصف إلى أواخر فبراير، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية في الصين.

ونفترض أن ذلك يعني مباشرة بعد انتهاء عطلة رأس السنة الصينية، والتي ستكون في 19 فبراير. ولا فائدة من بدء عملية الإنتاج قبل حلول رأس السنة الصينية، لأن المهرجان الضخم سيتسبب في انقطاعها على أي حال.

وكما هو الحال دائمًا مع مثل هذه الأشياء، سيبدأ الأمر ببطء في البداية، ومن المتوقع أن يتم تصنيع 2000 فقط في شهر مارس.

من المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم لـ Xiaomi SU7 في فبراير

سيتم بعد ذلك زيادة الطاقة الإنتاجية تدريجيًا حتى يوليو، عندما سيتم تصنيع 10000 سيارة – وستتطلع شركة Xiaomi إلى الحفاظ على تلك الـ 10000 سيارة من تلك النقطة فصاعدًا.

من المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم لـ Xiaomi SU7 في فبراير

بعد بدء الإنتاج الضخم، يمكن أن تتم عمليات التسليم الأولى، على الرغم من أنه ليس لدينا معلومات حتى الآن عن الموعد المحتمل لذلك. يمكننا أن نتوقع من الشركة أن تملأنا قريبًا.

آخر ما سمعناه هو أن سعر SU7 Max سيبلغ 361.400 يوان صيني (حوالي 47.480 يورو بسعر الصرف الحالي). يجب أن نعرف ما إذا كان هذا صحيحًا في غضون أسابيع قليلة.