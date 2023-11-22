الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم .. إعلان الفائزين بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

بوابة الوفد الإلكترونية

تستعد دولة الإمارات ، لإعلان الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وهي إحدى المبادرات العالمية، بعد استلام ملفات الترشح للدورة 12 من الجائزة خلال شهر أغسطس الماضي.
 

txt

إبهار سعودي وعالمية مغربية ورؤية مصرية .. كيف استطاع العرب تغيير خريطة الرياضة العالمية ؟


كان مجلس أمناء جائزة دبي للإبداع الرياضي والذي يأتي برئاسة مطر الطاير، قد أعلن عن فتح باب الترشح للدورة 12 بداية من شهر إبريل من عان 2022، واستمر تلقي الطلبات حتى انتهاء شهر أغسطس من العام الجاري 2023.

وتضم الجائزة تكريم نماذج رياضية مختلفة إضافة إلى مبادرات ومشروعات في هذا الصدد ، بعد أن بلغ عدد المترشحين للدورة الماضية والتي حملت رقم 11 ، 409 رياضيين، إضافة 29 ابتكارًا رياضيًا إضافة إلى 26 إنتاجًا علميًا رياضيًا، و54 مشروعًا ومبادرة وبرنامج رياضي شامل.

رعاة الجائزة ..

وتأتي الجائزة برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي وتأتي برئاسة الشيخ أحمد بن محمد، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي للإعلام.

مواد متعلقة

الأهلي يستأنف مرانه استعدادًا لافتتاح مشواره بمجموعات أفريقيا..غدًا

مواهب عربية في منتخبات أوروبا .. ظاهرة متكررة
الجريدة الورقية