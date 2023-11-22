إطلاق سانج يونج توريس ذات الدفع الرباعي في مصر

أطلقت عربيات إيجيبت، وكيل علامة سانج يونج في مصر، لأول مرة في السوق المحلية السيارة سانج يونج توريس ، كما طرحت الشركة الطرازات المعدلة face left موديل 2024 لكل من "سانج يونج تيفولي" بفئة واحدة وهي Style بسعر ١.١٥٠ مليون و"سانج يونج XLV" بفئة واحدة وهي Style بسعر ١.١٩٠ مليون.

وشهد إطلاق السيارات الجديدة حضور أحمد أبو خف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عربيات إيجيبت، وجي سيوك يون المدير العام لشركة KG Mobility (SsangYong) لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والاتحاد الأوراسي، وها كيونج سون، المدير الإقليمي لشركة KG Mobility (SsangYong) لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوراسي، إلى جانب شخصيات بارزة من عالم الأعمال والفن والإعلام وعشاق السيارات المتابعين لطرازات سيارات سانج يونج SsangYong

سيارات كهربائية

وخلال كلمته أشاد أحمد أبو خف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عربيات إيجيبت، بالشراكة القائمة مع شركة سانج يونج SsangYong العالمية، مشيراً إلى أنه مع توجه شركة عربيات إيجيبت نحو الاستدامة وتماشيًا مع توجيهات فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 وتوصيات قمة المناخ COP 27، تخطط الشركة لطرح سيارات كهربائية، مع البدء في دراسة التجميع المحلي للمساهمة في تعزيز قدرة مصر على المنافسة في قطاع صناعة السيارات".

وأضاف أبو خف: "في إطار شراكتنا الطويلة مع سانج يونج SsangYong وفي ظل مغامرة جديدة باسم جديد، نخطط لافتتاح مركز خدمة جديد في القاهرة بهدف توسيع شبكة فروعنا من صالات العرض ومراكز الصيانة ومبيعات قطع الغيار مع توفير أعلى مستوى من الخبرة التقنية لتلبية احتياجات عملائنا".

ومن جانبه، أعلن جي سيوك يون المدير العام لشركة KG Mobility (SsangYong) لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عن الاسم الجديد للشركة بعد الانضمام إلى مجموعة KG، مشيراً إلى أن الشركة منذ تأسيسها، ظلت علامة تجارية معروفة ومتخصصة في سيارات ال SUV والبيك أب، ممثلة بالقيادة الديناميكية، وتكنولوجيا الدفع الرباعي، والسلامة لتحقيق رضا العملاء".

وأضاف سيوك يون: "أنه خلال التعامل الوثيق والفعال مع شركة عربيات إيجيبت سنسعى جاهدين لتقديم سيارات ذات جودة وخدمة يثق بها عملاؤنا في مصر".

وصرح محمد مراد، مدير العلامة التجارية لسانج يونج SsangYong: "إن سيارة توريس الجديدة تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV والدفع الرباعي من الحجم فوق المتوسط الفئة D، حيث أن طول السيارة يصل إلى 4.700 م وعرضها 1.890م وارتفاعها هو الأعلى بين فئتها 1.720م، مضيفاً أن السيارة تتميز بالصلابة وتقليل آثار قوة التصادم، فجسم السيارة مبني من الفولاذ بنسبة 78%. كما أن السيارة التوريس تأتي بمحرك 1.5 GDI Turbo بقوة 163 حصان و280 نيوتن متر عزم دوران موصل بناقل حركة ASIN الياباني الأشهر عالمياً والأكثر اعتمادية والمكون من 6 نقلات".

وقدم محمود الشامي، مدير المبيعات في عربيات إيجيبت عرضاً تفصيلياً عن مميزات سيارات توريس الجديدة بفئاتها الأربعة والتي تتميز بتصميم فريد، واستهلاك اقتصادي للوقود، ومجموعة من الكماليات المتميزة، مع توافر أنظمة أمان وسلامة فائقة، مضيفاً إلى أن أسعار الفئة الأولى من السيارة الجديدة Comfort 4X2 تبدأ من ١.٥٩٩ مليون والفئة الثانية Advance 4X2 من ١.٦٩٩ مليون والفئة الثالثة Luxury 4X2 من ١.٨٨٨ مليون والفئة الرابعة Adventure ذات الدفع الرباعي من ١.٩٩٩ مليون. والسيارة ستكون جاهزة للتسليم للحاجزين لدى عربيات إيجيبت والموزعين بداية من الأسبوع القادم.