فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة الخارجة تنظم بروفات متميزة للأغانى العربية

تستعد فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة الخارجة لإقامة سلسلة من البروفات استعدادًا لعروضها المقبلة. يعمل أعضاء الفرقة بجدية واجتهاد لتقديم أداء استثنائي يستحق الإشادة والتقدير، وذلك ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

وستقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الألحان والأغاني العربية الشهيرة، مع التركيز على الموسيقى التقليدية والتراثية. ستغنى بعض الأغاني لفنانين مشهورين مثل فيروز وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم، وستعود بنا إلى رحلة في الزمن من خلال أداء قديمة ونادرة.

هذه البروفات هي فرصة لأعضاء الفرقة لتبادل المعرفة والخبرات الموسيقية، كما يسعون لتحقيق التناغم الكامل بينهم. سيعمل الموسيقيون على تطوير مهاراتهم وتحسين أداءهم، من خلال التركيز على الاستماع والتفاعل مع بعضهم البعض.

وتعد هذه البروفات أيضًا فرصة لاكتشاف المواهب الجديدة وتشجيعها. ففي الفرقة، نجد مجموعة متنوعة من الموسيقيين الذين يتمتعون بمواهب فريدة ومتنوعة، بدءًا من العازفين على الآلات الموسيقية المتنوعة وحتى المطربين ذوي الأصوات القوية والجميلة.

من المهم أن نلاحظ أن البروفات ليست مجرد تدريبات عادية، بل هي استعداد شامل للعروض الفعلية حيث يقدم الفريق أفضل ما لديه. سيتم ممارسة الأغاني والألحان بصفة منتظمة ودقيقة لضمان التطابق الكامل وإصدار صوت جماعي رائع.

سيتم دعوة الجمهور لحضور العروض في وقت لاحق، حيث سنقدم لهم عروضًا استثنائية يستمتعون بها ويستمعون إليها. يأمل الفريق أن يلقى عملهم استحسان الجمهور ويكون محط أعجابهم وإعجابهم بالأداء المتميز الذي يقدمونه.

تهدف هذه البروفات وتحضيرات الفرقة إلى تعزيز الموسيقى العربية والحفاظ على التراث الثقافي. فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة الخارجة تعتز بالمساهمة في إثراء الحياة الثقافية في المنطقة وخارجها، وستستمر في تقديم أعمال فنية استثنائية وجذابة للجميع.

جانب من بروفات فرقة الموسيقى العربية

جانب من بروفات فرقة الموسيقى العربية

جانب من بروفات فرقة الموسيقى العربية

جانب من بروفات فرقة الموسيقى العربية

جانب من بروفات فرقة الموسيقى العربية

جانب من بروفات فرقة الموسيقى العربية

جانب من بروفات فرقة الموسيقى العربية