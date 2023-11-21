وصفات منزلية لعلاج الأظافر الضعيفة والمتكسرة

الأظافر المتكسرة والمشققة من الأشياء المزعجة التي تواجه النساء والرجال أيضًا، فتشعرهم بالآلام والإحراج، لذلك نقدم لك طريقة عمل وصفات سحرية وفعالة بمكونات طبيعية للحصول على أظافر طويلة وقوية دون أن تتشقق.

أظافر مكسرة

وصفات طبيعية لعلاج الأظافر الهشة والمتكسرة

زيت شجرة الشاي

يشتهر زيت شجرة الشاي بخصائصه المذهلة المضادة للفطريات، كما يساعد في الحفاظ على صحة الأظافر، و يمكنك استخدام هذا الزيت العطري إذا كنتِ تعانين من مشكلة فطريات الأظافر عن طريق دهنه بقطعة قطن.

زيت جوز الهند

يمكن لزيت جوز الهند أن يغذي ويرطب أظافرك ويحافظ على صحة البشرة، خذي بضع قطرات من زيت جوز الهند ودلكي أظافرك به حتى تمتصه، سيؤدي القيام بذلك إلى شفاء أظافرك وجعلها قوية.

الثوم

هناك الكثير من الاستخدامات للثوم لتدوينها في قائمة، ولكن الشيء الرائع هو علاج فطريات أظافر القدم، حيث تحتوي فصوص الثوم على خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تمنع الفطريات المزعجة، قومى بهرس بعض فصوص الثوم واصنعى معجونًا ثم ضعهيم على المنطقة المصابة.

عصير الليمون والبيكنج صودا

لتخطي زيارة صالون التجميل وتبييض أظافرك في المنزل، قومي بفرك أظافرك بقطعة من الليمون أو ضعيها بالقطن واتركيها لمدة 10 دقائق، و لتنظيف أعمق، اخلطي عصير الليمون مع صودا الخبز لتكوين معجون رقيق وفرك أظافرك به باستخدام فرشاة أسنان.

عصير الخيار

إذا كنتِ تعانين من تقصف الأظافر في كثير من الأحيان، يمكنك بطبيعة الحال التخلص من المشكلة عن طريق وضع الخيار، إنها ليست غنية بالفيتامينات A وE وB1 وB2 وB3 وC فحسب، ولكنها تحتوي أيضًا على الكالسيوم والحديد، ببساطة انقعي أظافرك في خلاصة عصير الخيار لمدة 5 دقائق.