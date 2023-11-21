الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة توعوية عن الإنجازات الدولية لمصر بالمنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

نفذت ادارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بقيادة  مدحت موريس اليوم الثلاثاء ، بمقر ديوان عام المديرية ، ندوة توعوية عن الإنجازات الدولية ، تحت شعار الحزام والطريق وانضمام مصر إلى مجموعة البريكس .

 

وذلك بحضور ، الدكتور محمد البدرى محمد نبية استاذ متفرغ بقسم الجغرافيا بكلية اداب جامعة المنيا،  تناولت الندوة الإتفاقات الدولية التجارية القديمة والمعاصرة والتكتلات الإقتصادية والغرض منها ، وموقع مصر فى العالم ومدى استفادة مصر من اتفاقية البريكس والدول المشاركة فى الاتفاقية  ، وفى نهاية الندوة تم فتح باب النقاش والحوار المتبادل بين الشباب المشارك ، والمحاضر وتمت الإجابة علي جميع التساؤلات المطروحة .

 

جاء ذلك تحت رعاية معالى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة ، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب تحت إشراف وتنفيذ  عبدالجيد محمد تهامي منسق النادى الثقافي ، سمير عبد الملاك مسؤول التنفيذ للنادي الثقافي، مسؤول المركز الإعلامي لإدارة تنمية الشباب

الجريدة الورقية