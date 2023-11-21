ندوة توعوية عن الإنجازات الدولية لمصر بالمنيا

نفذت ادارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بقيادة مدحت موريس اليوم الثلاثاء ، بمقر ديوان عام المديرية ، ندوة توعوية عن الإنجازات الدولية ، تحت شعار الحزام والطريق وانضمام مصر إلى مجموعة البريكس .

وذلك بحضور ، الدكتور محمد البدرى محمد نبية استاذ متفرغ بقسم الجغرافيا بكلية اداب جامعة المنيا، تناولت الندوة الإتفاقات الدولية التجارية القديمة والمعاصرة والتكتلات الإقتصادية والغرض منها ، وموقع مصر فى العالم ومدى استفادة مصر من اتفاقية البريكس والدول المشاركة فى الاتفاقية ، وفى نهاية الندوة تم فتح باب النقاش والحوار المتبادل بين الشباب المشارك ، والمحاضر وتمت الإجابة علي جميع التساؤلات المطروحة .

جاء ذلك تحت رعاية معالى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة ، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب تحت إشراف وتنفيذ عبدالجيد محمد تهامي منسق النادى الثقافي ، سمير عبد الملاك مسؤول التنفيذ للنادي الثقافي، مسؤول المركز الإعلامي لإدارة تنمية الشباب