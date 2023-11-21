بيت ثقافة بلاط ينظم محاضرة ثقافية حول "أطفالنا بين اليوم والأمس"

فى إطار خطة الانشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ،والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد نظم بيت ثقافة بلاط محاضرة ثقافية بعنوان "اطفالنا بين اليوم والامس" حاضرها محمد احمد وهذه المحاضرة الثقافية بهدف مناقشة وفهم التحولات التي طرأت على الأطفال في المجتمع المعاصر ومقارنتها بطرق تربية الأطفال في الماضي.

تم تقديم المحاضرة في قاعة الاجتماعات ببيت الثقافة بلاط حضر الفعالية جمع غفير من الأهالي والمهتمين بشؤون التربية والأطفال.

تناولت المحاضرة مواضيع متنوعة تتعلق بتطور الأسرة المصرية وكيفية تأثير التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية على الأطفال وتربيتهم. تمت مناقشة أهمية القيم والأخلاق في تنشئة الأطفال وكيفية تعزيزها في المجتمع الحديث.

كما تم تسليط الضوء على التحديات الحديثة التي يواجهها الأهل في تربية أطفالهم، مثل الوسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على السلوك والاستجابة العاطفية للأطفال. وأعقبت المحاضرة جلسة نقاش واسعة النطاق حيث شارك الحضور بأفكارهم وتجاربهم الشخصية في تربية أطفالهم.

تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة لرفع المستوى الثقافي والتوعية بقضايا التربية والثقافة في مجتمعنا المعاصر. وتهدف إلى تبادل المعرفة وتعميق الفهم حول أهمية تربية الأطفال في بناء جيل صالح ومثقف يسهم في تقدم المجتمع.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات