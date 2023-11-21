جريزمان يوجه صدمة لـ مانشستر يونايتد

وجه الدولي الإسباني أنطوان جريزمان، جناح أتلتيكو مدريد الإسباني، صدمة كبيرة لجماهير وإدارة مانشستر يونايتد، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول اقتراب اللاعب من الانتقال للشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية انتشار عددًا من التقارير التي تؤكد دخول الفريق الإنجليزي في مفاوضات مع الدولي الإسباني للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن جريزمان قام برفض عرضًا سعوديًا ضخمًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما كان أحد أندية القمة في السعودية ترغب في ضم اللاعب.

وأوضحت أن جريزمان يرغب في الاستمرار مع أتلتيكو مدريد، حيث نجح في إيجاد نفسه مرة أخري بعد الفترة الغير جيدة التي قضاها داخل برشلونة، ولم يستطع الظهور بشكل جيد خلالها.

وشددت التقارير على أن جريزمان ليس لديه نيه في الرحيل عن الروخيبلانكوس خلال الفترة المقبلة، حيث يثق في المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بعدما نجح في استعادة مستواه تحت قيادته.

الجدير بالذكر أن جريزمان خاض 16 لقاء مع أتلتيكو مدريد بجميع المسابقات، حيث نجح في تسجيل 12 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا.