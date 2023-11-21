المغرب ضمن 6 متأهلين لربع نهائي كأس العالم تحت 17 عام

نجح منتخب المغرب تحت 17 عام في خطف بطاقة التأهل والعبور لدور ربع نهائي كأس العالم 2023 في إندونيسيا، بعدا حقق الانتصار على نظيرة الإيراني، اليوم الثلاثاء، ليكون ضمن 6 متأهلين لدور الثمانية بالمونديال.

المغرب ضمن 6 متأهلين لربع نهائي كأس العالم

خطف منتخب المغرب الانتصار بركلات الترجيح على إيران بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، في نفس التوقت الذي تأهل فيه منتخب الأرجنتين على فنزويلا.

وفاز منتخب البرازيل على الإكوادور بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ولحق به منتخب إسبانيا الذي فاز على اليابان بهدفين مقابل هدف وحيد.

بينما ضرب منتخب مالي نظيرة المكسيكي بخمسة أهداف دون مقابل في دور الـ 16 من كأس العالم، في حين نجح منتخب ألمانيا في الفوز على الولايات المتحدة الامريكية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بشق الأنفس.

يتبقى مواجهتين على أكتمال منتخبات دور الـ 8 من كأس العالم تحت 17 عام، والتي تجمع منتخبي انجلترا ضد اوزبكستان غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

بينما ستكون المواجهة الثانية بين منتخبي السنغال وفرنسا، وهو اللقاء المنتظر على ملعب جاكرتا الدولي في تمام الساعة الثانية عصرًا بنوقيت القاهرة، والتي ستكون قمة مباريات ربع نهائي مونديال 17 عام.