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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تركي آل الشيخ يعلن إقامة مباراة عالمية في موسم الرياض

تركي أل الشيخ
تركي أل الشيخ

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الترفيهية السعودي وصاحب نادي ألميريا الأسباني ، عن إقامة عالمية  تجميع بين نجوم الهلال السعودي فريق إنتر ميامي خلال موسم الرياض.

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كتب تركي أل الشيخ بيان صحفي عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " قائلا:" لقاء أبطال كرة القدم ، مباراة عالمية تجمع نجوم نادي انتر ميامي ضد نجوم نادي الهلال، في كأس موسم الرياض المملكة ارينا.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٩‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏Saudi RIYADH SEASON Poweredby SNB RIYADH SEASON CUP MIAM FEB 2024 RIYADH SAUDI ARABIA VS り LHILAL jahez V adidas Jahez け ALHILAL الهلال‏'‏‏

في سياق مٌتصل ، يستعد الهلال السعودي خلال لقاء الحزم  مساء اليوم السبت ضمن إطار منافسات الجولة الـ14 في دوري روشن السعودي .

موعد مباراة الهلال السعودي و الحزم  في دوري روشن السعودي 

تبدأ مباراة الهلال و الحزم مساء السبت القادم في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والحزم في دوري روشن السعودي

تذاع مباراة الهلال السعودي والحزم  على قنوات اس سي الرياضية السعودية  عبر البث الفضائي  المشفر .

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