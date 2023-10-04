مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو بث مباشر يلا شوت في دوري ابطال اوروبا – بوابة الوفد الرياضي

مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو بث مباشر يلا شوت في دوري ابطال اوروبا – بوابة الوفد الرياضي،مشاهدة مباراة برشلونة ضد بورتو بث مباشر اليوم الأربعاء يلا شوت 4 - 10 - 2023. مباراة مهمه من العيار الثقيل تجمع بين Barcelona vs Porto مباراة برشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا اليوم بث مباشر ، ويسعي برشلونة اليوم في تخطي عقبة بورتو.

وتنطلق مباراة بورتو ضد برشلونة اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، البحرين، الأردن، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

بعد الفوز الساحق الذي حققه البارسا في الجولة الافتتاحية على نادي أنتويرب بخماسية بيضاء يسعى فريق برشلونة بقيادة أسطورته تشافي هرنانديز إلى المضي قدماً في دور المجموعات بغية التأهل للأدوار الإقصائية والمنافسة على اللقب . بعد عدة تعثرات مخيبة في المواسم الماضية.

في المقابل فإن نادي بورتو يتسلح بالأرض والجمهور ويسعى لفرض أسلوب لعبه على برشلونة بهدف الحصول على نقاط المباراة على استاد الدراغاو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني وبورتو | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني وبورتو | من هنــــا

نادي برشلونة الاسباني وبورتو البرتغالي سوف يدخلان المواجهة بمعنويات متباينة، فالنادي الكتالوني استعاد نغمة الانتصارات في الدوري المحلي بفوز صعب على اشبيلية بهدف نظيف في الليجا الاسبانية، فيما خسر نادي بورتو في الدوري البرتغالي امام غريمه بنفيكا بهدف نظيف أيضا.

ويعاني نادي برشلونة من بعض الغيابات ابرزها لاعبي خط الوسط الهولندي فرنكي دي يونج والاسباني بيدري، بالإضافة الى الجناح البرازيلي رافينيا، بسبب الإصابة، وبالرغم من ذلك، الا ان النادي الكتالوني يمتلك ترسانة مهمة من اللاعبين القادرين على صنع الفارق وفي مقدمتهم “الهداف البولندي ليفاندوفسكي وجواو فيليكس وجافي ولامين يامال”.

وستنقل المباراة حصريًا على قناة [بي إن سبورتس] المشفرة، بالإضافة إلى القنوات التالية:

TV2 Sport 1 Norge

Arena Sport 2 HD Serbia

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 2

Sport 1 Hungary

TV3+ Denmark

Ziggo Sport Golf

M. Liga de Campeones

LaLiga TV Bar

Polsat Sport Premium 1 HD

Premier Sport HD Slovakia

Arena Sport 7 HD Croatia

QazSport

Cosmote Sport 3 HD

Sport Klub 2 Slovenija

SuperSport Variety 1

Arena Sport 3 HD BiH