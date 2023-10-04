مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو بث مباشر يلا شوت في دوري ابطال اوروبا – بوابة الوفد الرياضي
مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو بث مباشر يلا شوت في دوري ابطال اوروبا – بوابة الوفد الرياضي
مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو بث مباشر يلا شوت في دوري ابطال اوروبا – بوابة الوفد الرياضي،مشاهدة مباراة برشلونة ضد بورتو بث مباشر اليوم الأربعاء يلا شوت 4 - 10 - 2023. مباراة مهمه من العيار الثقيل تجمع بين Barcelona vs Porto مباراة برشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا اليوم بث مباشر ، ويسعي برشلونة اليوم في تخطي عقبة بورتو.
وتنطلق مباراة بورتو ضد برشلونة اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، البحرين، الأردن، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.
بعد الفوز الساحق الذي حققه البارسا في الجولة الافتتاحية على نادي أنتويرب بخماسية بيضاء يسعى فريق برشلونة بقيادة أسطورته تشافي هرنانديز إلى المضي قدماً في دور المجموعات بغية التأهل للأدوار الإقصائية والمنافسة على اللقب . بعد عدة تعثرات مخيبة في المواسم الماضية.
في المقابل فإن نادي بورتو يتسلح بالأرض والجمهور ويسعى لفرض أسلوب لعبه على برشلونة بهدف الحصول على نقاط المباراة على استاد الدراغاو.
رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني وبورتو | من هنــــا
رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني وبورتو | من هنــــا
نادي برشلونة الاسباني وبورتو البرتغالي سوف يدخلان المواجهة بمعنويات متباينة، فالنادي الكتالوني استعاد نغمة الانتصارات في الدوري المحلي بفوز صعب على اشبيلية بهدف نظيف في الليجا الاسبانية، فيما خسر نادي بورتو في الدوري البرتغالي امام غريمه بنفيكا بهدف نظيف أيضا.
ويعاني نادي برشلونة من بعض الغيابات ابرزها لاعبي خط الوسط الهولندي فرنكي دي يونج والاسباني بيدري، بالإضافة الى الجناح البرازيلي رافينيا، بسبب الإصابة، وبالرغم من ذلك، الا ان النادي الكتالوني يمتلك ترسانة مهمة من اللاعبين القادرين على صنع الفارق وفي مقدمتهم “الهداف البولندي ليفاندوفسكي وجواو فيليكس وجافي ولامين يامال”.
وستنقل المباراة حصريًا على قناة [بي إن سبورتس] المشفرة، بالإضافة إلى القنوات التالية:
TV2 Sport 1 Norge
Arena Sport 2 HD Serbia
Digi Sport 1 HD Romania
beIN Sports HD 2
Sport 1 Hungary
TV3+ Denmark
Ziggo Sport Golf
M. Liga de Campeones
LaLiga TV Bar
Polsat Sport Premium 1 HD
Premier Sport HD Slovakia
Arena Sport 7 HD Croatia
QazSport
Cosmote Sport 3 HD
Sport Klub 2 Slovenija
SuperSport Variety 1
Arena Sport 3 HD BiH
- برشلونة
- برشلونة الأسباني
- برشلونة الاسباني أمام بورتو
- برشلونة الاسباني ضد بورتو
- برشلونة الاسباني ضد بورتو مباشر
- مباراة برشلونة الاسباني اليوم مباشر يوتيوب
- مباراة برشلونة الاسباني اليوم مباشر تويتر
- مباراة برشلونة الاسباني اليوم مباشر يلا كورة
- الساعة كم مباراة برشلونة الاسباني اليوم
- برشلونة الاسباني لايف
- برشلونة الاسباني مباشر
- برشلونة الاسباني مباشر اليوم
- برشلونة الاسباني وبورتو
- برشلونة الاسباني وبورتو بث مباشر
- برشلونة الاسباني وبورتو مباشر
- أهداف مباراة برشلونة الاسباني وبورتو
- بورتو
- بث مباشر
- بث مباشر برشلونة الاسباني اليوم
- بث مباشر برشلونة الاسباني وبورتو
- بث مباشر مباراة برشلونة الاسباني وبورتو
- تشكيل مباراة برشلونة الاسباني أمام بورتو
- ماتش برشلونة الاسباني وبورتو
- مباراة برشلونة الاسباني وبورتو
- مباراة برشلونة الاسباني اليوم بث مباشر
- مباراة برشلونة الاسباني اليوم مباشر
- مباراة برشلونة الاسباني اليوم مباشرة
- مباراة برشلونة الاسباني اليوم مباشرة الآن
- مباراة برشلونة الاسباني بث مباشر
- مباراة برشلونة الاسباني ضد بورتو
- مباراة برشلونة الاسباني مباشر
- مباراة برشلونة الاسباني وبورتو بث مباشر
- مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني وبورتو بث مباشر
- مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني الان
- مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني اليوم مباشر
- مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني بث مباشر
- مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني مباشر الان
- مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني وبورتو
- مواجهات برشلونة الاسباني وبورتو